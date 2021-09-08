08 Eylül 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Galatasaray derbisindeki gol güvencesi Anthony Nwakaeme!
Süper Lig'in ilk 3 haftasında aldığı galibiyetlerle liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'un, hafta sonu sahasında ağırlayacağı Galatasaray maçında en büyük gol güvencelerinden biri Nijeryalı oyuncu Anthony Nwkaame olacak. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Sezona iyi bir başlangıç yapan Nwakaeme, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'deki 7 karşılaşmada attığı 4 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.
Bordo-mavili futbolcu, ligin ilk haftasında takımının deplasmanda 5-1 galip geldiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin 2. haftasında Trabzon'da 2-1 mağlup ettiği Demir Grup Sivasspor ve ligin 3. haftasında 1-0 yendiği GZT Giresunspor maçlarında 1'er gol attı.
Nwakaeme, Galatasaray'a da gol atması halinde ligin ilk 4 haftasında gol atarak sezona başlamış olacak.
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