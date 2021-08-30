Son dakika spor haberi: Spor yazarları Giresunspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi! "Fiziksel olarak hazır değil"
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Karadeniz derbisinde bordo mavililer, maçı Nwakaeme'nin golüyle 1-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından da spor yazarları değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
REHA KAPSAL - TOPARLANMA VE YENİLENME
Trabzonspor, Roma'da yalnız turu değil dört oyuncusunu da bu deplasman öncesinde kaybetti. Bu eksik oyuncularla gittiği deplasmanda, oyuna çok iyi başlamasa da Bakasetas'ın kornerden Nwakaeme'nin kafasına çarptırdığı topla öne geçti. Bu gol, özellikle hem eksik hem de yorgun olan Trabzon için mental anlamda direnç arttırdı. Savunmada sağda Serkan ve soldaki İsmail hücuma katılmadı. Yerleşim hatası da yaptı. Top Trabzonspor'dayken derinlikte topu almaları gerekirdi. Kanatlardan hücum desteğinin beklenen seviyeden daha az olmasının başlıca sebebi buydu. Zaten oyunu genişlettiğinde ikili oyunlar içinde Abdülkadir'in hücumda sağ koridordaki etkisizliğinin nedeni yalnız hareketsiz oluşu değil, fiziksel olarak da hazır olmamasıydı.
Abdülkadir Ömür'ün bir an önce kendini sahaya vermesi gerekir. Olsa da olur olmasa da olur modundan çıkıp tutkulu oynaması gerekir. Genç yetenekli bir oyuncu unutmamalı ki, futbol iddialı insanların işi. Kendine ve kendi potansiyeline ihanet eden olumsuz bir görüntüsü var. Trabzon'da orta sahada 30 yaşın üzerinde olan Bakasetas ve Hamsik'in de bu maç trafiğinde yorgunluğu zaman zaman ortaya çıktı. İkinci yarı iyi niyetleriyle mücadele etmeye, topa sahip olunan anlarda pas yaptırmak için ellerinden gelen sorumluluğu almaya çalıştılar.
Trabzonspor pozisyona girdiği kadar pozisyon da verdi. Bunu yalnız oyun dengesizliğiyle açıklayamayız. Bir de özellikle kupa, lig maçlarının sıklığı ister istemez bordo-mavilileri hem zihinsel olarak hem de fiziksel olarak yıprattı. Bu maça bunun yansıması da gayet doğaldı. Özellikle hücumdaki beklenen güçlü oyun fazla sahaya yansımadı. En büyük nedeni de buydu. Milli takım arasının bu anlamda Trabzonspor'un toparlanması açısından iyi geleceğini düşünüyorum. Toparlanma ve yenilenmesi açısından bununla beraber moral ve motivasyonu için deplasmandaki 3 puan ilaç gibi gelecektir.
YUNUS EMRE SEL - HİKAYE YENİ BAŞLIYOR
Trabzonspor daha çok kendi rotasyon kalitesinin ölçü olabileceği bir maç oynadı. İlk yarı boyunca orta sahada ve ön alanda istekli, değişken ve arayış içerisinde gözükse de verimlilikten uzak bir görüntü çizdi Trabzonspor'un yorgun ve eksik kadrosu. Lige kötü başlayan, eksiklerini "Kervan yolda düzülür" misali kapatmaya çalışan Giresunspor, Trabzonspor'un sol kanadını iyi işlese de bir netice alamadı. Tekrar Trabzonspor'a gelirsek... İlerde olması muhtemel eksiklerle nasıl bir rotasyon ve oyun planı üreteceği konusunda bir nevi staj olacak bu maç Trabzonspor için düşündürücü geçti. Özellikle sol bek yine çok aksadı; tabii burada 'Nwakaeme'nin savunmaya yardımda yetersiz kalması da etkiliydi' desek abartmış sayılmayız.
Hazır yeri gelmişken şunu da eklemek gerek: Nwakaeme'nin sahip olduğu mükemmel meziyetleri yerinde ve kararında kullanmayı öğrenmesi takımın hücumdaki vitesini artıracak gibi gözüküyor. Gervinho'nun yokluğunda Abdülkadir Ömür, çalışkan gözükse de ilk yarı boyunca çok üretken gözükmedi. Trabzonspor, sakatlarla, yoğun maç temposuyla geçirdiği bir süreci Okan Kocuk'un da bireysel hatasının yanında savunma ikilisinin (Hugo-Edgar) kusursuza yakın oyunu ve onlara defansif olarak eşlik eden Serkan'ın performansıyla kolay görünen ama oldukça zorlaşan bir üç puanı cebine koydu. Alınacak çok ders var bu maçtan. Yol uzun, hikaye daha yeni başlıyor.
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