YUNUS EMRE SEL - HİKAYE YENİ BAŞLIYOR

Trabzonspor daha çok kendi rotasyon kalitesinin ölçü olabileceği bir maç oynadı. İlk yarı boyunca orta sahada ve ön alanda istekli, değişken ve arayış içerisinde gözükse de verimlilikten uzak bir görüntü çizdi Trabzonspor'un yorgun ve eksik kadrosu. Lige kötü başlayan, eksiklerini "Kervan yolda düzülür" misali kapatmaya çalışan Giresunspor, Trabzonspor'un sol kanadını iyi işlese de bir netice alamadı. Tekrar Trabzonspor'a gelirsek... İlerde olması muhtemel eksiklerle nasıl bir rotasyon ve oyun planı üreteceği konusunda bir nevi staj olacak bu maç Trabzonspor için düşündürücü geçti. Özellikle sol bek yine çok aksadı; tabii burada 'Nwakaeme'nin savunmaya yardımda yetersiz kalması da etkiliydi' desek abartmış sayılmayız.