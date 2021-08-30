30 Ağustos 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Giresunspor Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı'dan Abdülkadir Ömür açıklaması

Avcı’dan Abdülkadir Ömür açıklaması
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 Giriş Tarihi: 30.08.2021

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Serkan altyapımızdan yetişmiş ne zaman görev versem elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ömür, ciddi sakatlıklardan geçti ve çok çalışıyor." dedi.

Trabzonspor Süper Lig'in 3. haftasında Giresunspor'u Nwakaeme'nin 7. dakikada kaydetti golle 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ;

Serkan altyapımızdan yetişmiş ne zaman görev versem elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ömür, ciddi sakatlıklardan geçti ve çok çalışıyor.

Hücum adına çok etkisizdik. Skoru korumak istediler. Koruduktan sonra oynamak istediler. Araya girerken harika bir galibiyet oldu. Giresunspor'un bu oyununun karşılığı bu değildi. Muhakkak karşılığını alacaktır.

Trabzonspor büyük bir camia. Bu sene hedefe giderken en ufak detayı değerlendirmek istiyoruz. Milli takıma, Şenol hoca ve ekibine başarılar diliyorum. Dinlendikten sonra önümüzdeki Galatasaray maçına hazırlanacağız.

25 gün, 7 maç, bir haftada 3 maç, bunların iki tanesi Roma ve Molde. Seyahat ve şiddetli maçlar. Deneyim kazanıyoruz ama çokta yıprandık. 3'te 3 yapmak bizi daha güçlü yapacak, ileriye daha iyi bakacağız.
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