28 Ağustos 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sakatlık yaşayan Cornelius, Bruno Peres ve Gervinho'daki son durum ne?

Fırtına’da sakatların son durumu ne?
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.08.2021

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-off turunda Roma ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililerde rövanş maçında Cornelius, Peres ve Gervinho sakatlanarak oyuna devam edememişti. Yıldız futbolcuların son durumu belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi Play Off Turu rövanş maçında deplasmanda Roma'ya 3-0 mağlup olan Trabzonspor'da, Cornelius, Peres ve Gervinho sakatlık yaşayarak maçı tamamlayamamıştı.

Omuzunda kırık şüphesiyle ilk kontrolü yapılarak rontgen çekilen Andreas Cornelius'da kırığa rastlanmazken bağ zedelenmesi şüphesi oluştuğu ve MR çekileceği öğrenildi.

Bruno Peres ve Gervinho'da ise zorlanmaya bağlı olarak ödem geliştiği ve yarın yeniden MR çekilip durumlarının netleştirileceği bildirildi.

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