Trabzonspor - Sivasspor maçı canlı anlatım (Trabzonspor maçı canlı izle)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Sezona 5-1'lik Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan bordo mavililer, bu maçı da kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor. Öte yandan ligin ilk haftasında Konyaspor'a mağlup olan Sivasspor ise bu maçtan puan ya da puanlar almanın peşinde. Bu heyecan dolu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de sezonu deplasmanda alınan 5-1'lik Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor ligin ikinci haftasında sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadeleden mutlak galibiyet çıkarmak iki ekip 3 puan için sahada. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny.

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Azubuike, Fayçal, Hakan, Max Gradel, Kayode, Yatabare.

TRABZONSPOR-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Saat 19.15'te başlayan Trabzonspor-Sivasspor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

HEDEF 5 SEZON SONRA 2'DE 2

Bordo-mavili futbolcular, Sivasspor'u yenmesi halinde 5 sezon aradan sonra Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlamış olacak. 2015-16 sezonunda sahasında Bursaspor'u 1-0, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 2-1 yenerek sezona iki galibiyetle başlayan Fırtına ligde daha sonra bunu bir daha tekrarlayamadı.

REKABETTE DURUM: 14-8

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 31. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 30 maçta bordo- mavili ekibin 14, Yiğidolar'ın ise biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 43 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

TRABZON'DA FIRTINA KOPUYOR

Trabzon'daki maçlarda Fırtına'nın Sivasspor'a karşı üstünlüğü daha belirgin. Bordo-mavililer, sahasında rakibi ile oynadığı 15 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 beraberlik alırken sadece 2 kez mağlup oldu. Geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1, Sivas'taki maç ise 0-0 berabere bitmişti.

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