Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | TS maçı

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 5-1 yendi. Sivasspor ise Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. 2 takım da kazanarak 3 puan almak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de sezonu deplasmanda alınan 5-1'lik Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor ligin ikinci haftasında sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadeleden mutlak galibiyet çıkarmak iki ekip 3 puan için sahada. İşte Trabzonspor Sivasspor maçına dair detaylar...

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Sivasspor maçı 23 Ağustos Pazartesi günü saat 19:15'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mücadelenin ardından özet görüntüler ve tartışmalı pozisyonlar A Spor ekranlarında yer alacak.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PERES, EDGAR, HUGO, İSMAIL, BERAT, HAMSIK, BAKASETAS, GERVINHO, NWAKAEME, DJANINY

SİVASSPOR: ALİ, AHMET, KORAY, CANER, UĞUR, HAKAN, COFIE, AZUBUIKE, KAYODE, JAMES, GRADEL

TRABZONSPOR HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

SİVASSPOR HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

HEDEF 5 SEZON SONRA 2'DE 2

Bordo-mavili futbolcular, Sivasspor'u yenmesi halinde 5 sezon aradan sonra Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlamış olacak. 2015-16 sezonunda sahasında Bursaspor'u 1-0, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 2-1 yenerek sezona iki galibiyetle başlayan Fırtına ligde daha sonra bunu bir daha tekrarlayamadı.

REKABETTE DURUM: 14-8

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 31. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 30 maçta bordo- mavili ekibin 14, Yiğidolar'ın ise biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 43 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

TRABZON'DA FIRTINA KOPUYOR

Trabzon'daki maçlarda Fırtına'nın Sivasspor'a karşı üstünlüğü daha belirgin. Bordo-mavililer, sahasında rakibi ile oynadığı 15 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 beraberlik alırken sadece 2 kez mağlup oldu. Geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1, Sivas'taki maç ise 0-0 berabere bitmişti.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bordo-mavililer, Sivasspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayarak kampa girdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda top kapma ve pas çalışmalarının ardından taktik prova gerçekleştirildi.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzon'da oynanan maçlarda da ev sahibi takım üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, sahasındaki 15 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1, deplasmandaki maç ise 0-0 beraberlikle sona erdi.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ