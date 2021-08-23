Son dakika spor haberi: Trabzonspor - Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu!
Süper Lig'in 2. hafta maçında Trabzonspor ile Sivasspor Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'de sezonu deplasmanda alınan 5-1'lik Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor ligin ikinci haftasında sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadeleden mutlak galibiyet çıkarmak iki ekip 3 puan için sahada. Zorlu karşılaşmanın ilk 11''leri de belli oldu. İşte detaylar...
TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Azubuike, Fayçal, Hakan, Max Gradel, Kayode, Yatabare.
Trabzonspor'un yedekleri: Erce, Hüseyin, Siopis, Yusuf, A. Ömür, Cornelius, Trondsen, Koita, Serkan, Yunus.
HEDEF 5 SEZON SONRA 2'DE 2
Bordo-mavili futbolcular, Sivasspor'u yenmesi halinde 5 sezon aradan sonra Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlamış olacak. 2015-16 sezonunda sahasında Bursaspor'u 1-0, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 2-1 yenerek sezona iki galibiyetle başlayan Fırtına ligde daha sonra bunu bir daha tekrarlayamadı.
REKABETTE DURUM: 14-8
Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 31. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 30 maçta bordo- mavili ekibin 14, Yiğidolar'ın ise biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 43 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.
TRABZON'DA FIRTINA KOPUYOR
Trabzon'daki maçlarda Fırtına'nın Sivasspor'a karşı üstünlüğü daha belirgin. Bordo-mavililer, sahasında rakibi ile oynadığı 15 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 beraberlik alırken sadece 2 kez mağlup oldu. Geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1, Sivas'taki maç ise 0-0 berabere bitmişti.
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