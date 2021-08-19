20 Ağustos 2021, Cuma
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AYNI 11 SAHADA OLACAK
Bu kritik randevu öncesinde teknik direktör Avcı, Yeni Malatyaspor'u 5'leyen kadroyu sahaya sürmeyi planlıyor. Deneyimli çalıştırıcı Roma'nın yıldızları için özel önlem almayacak. Takım savunmasını mükemmel düzeye çıkarmaya çalışacak. Her antrenmanda da bunun üzerinde duruyor. Avcı öğrencileriyle yaptığı konuşmada "Rakibin adı bizim için önemli değil. Sahaya çıkıp kendi oyunumuzu sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu büyük randevu 20.30'dan itibaren ATV ekranlarında olacak.
İŞTE TRABZONSPOR - ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, İsmail, Berat, Bakasetas, Hamsik, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny
Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Diawara, Pellegrini, Cristante, Zaniolo, Mkhitaryan, E.Shaarawy, Shomurodov
Trabzonspor'un Roma maçı planı hazır! İşte muhtemel 11'ler... | Son dakika Konferans Ligi haberleri...
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Konferans Ligi play-off turunda Roma'yı konuk edecek. İşte bordo-mavililerin İtalyan ekibi karşısındaki muhtemel 11'i... (TS spor haberleri)
Trabzonspor bugün tarihinin en önemli karşılaşmalarından birine çıkıyor. Fotomaç'ın haberine göre Avrupa Konferans Ligi play-off turunda rakip İtalyan devi Roma. Başında dünyaca ünlü Jose Mourinho. Şenol Güneş Stadı'ndaki karşılaşma 20.30'da başlayacak. İnanıyoruz ki bu kulübün geçmişindeki zaferler halkasına bir yenisi daha eklenecek. Karadeniz devi, Avni Aker'de İnter'leri, Barcelona'ları, Liverpool'ları nakavt etmişti. Şimdi sıra Roma'ya geldi. Kulübün meşhur "Dik oyna" sloganıyla hedef rövanş öncesi keyifli bir skor almak.
AYNI 11 SAHADA OLACAK
Bu kritik randevu öncesinde teknik direktör Avcı, Yeni Malatyaspor'u 5'leyen kadroyu sahaya sürmeyi planlıyor. Deneyimli çalıştırıcı Roma'nın yıldızları için özel önlem almayacak. Takım savunmasını mükemmel düzeye çıkarmaya çalışacak. Her antrenmanda da bunun üzerinde duruyor. Avcı öğrencileriyle yaptığı konuşmada "Rakibin adı bizim için önemli değil. Sahaya çıkıp kendi oyunumuzu sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu büyük randevu 20.30'dan itibaren ATV ekranlarında olacak.
İŞTE TRABZONSPOR - ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, İsmail, Berat, Bakasetas, Hamsik, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny
Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Diawara, Pellegrini, Cristante, Zaniolo, Mkhitaryan, E.Shaarawy, Shomurodov
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