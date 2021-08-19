20 Ağustos 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Roma maçının ardından Abdullah Avcı: Şampiyonlar Ligi takımı gibi oynadık

Abdullah Avcı: Üst düzey futbol oynadık
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 Giriş Tarihi: 19.08.2021

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Fırsat varken kazanabilirdik. Şampiyonlar Ligi hocasına ve takımına karşı oynadık. Biz de Şampiyonlar Ligi takımı gibi iyi bir organizasyonla oynadık. Bu rakiplere karşı oyunu tamamen eline alamazsın. Cebimize koyacağımız çok olumlu şeyler var." dedi.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Roma'ya evinde 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O SÖZLER;

Fırsat varken kazanabilirdik. Şampiyonlar Ligi hocasına ve takımına karşı oynadık. Biz de Şampiyonlar Ligi takımı gibi iyi bir organizasyonla oynadık. Bu rakiplere karşı oyunu tamamen eline alamazsın. Cebimize koyacağımız çok olumlu şeyler var.

Güzel ve dengeli bir oyun oldu. Onlar kazandı, tebrik ediyoruz. Buradan çıkartacağımız dersler var. Maçın ilk bölümlerinde oyun elimizdeydi. 22-23'ten sonra oyunun kontrolü rakibe geçti.
Abdullah Avcı: Üst düzey futbol oynadık

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