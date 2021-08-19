Trabzonspor - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? | UEFA Konferans Ligi
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, İtalya Serie A devi Roma'yı konuk ediyo. Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres, Cornelius gibi isimlerin maçta süre alması bekleniyor. Jose Mourinho yönetimindeki Roma'yı yenerek avantaj elde etmek isteniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?
Geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ne 3. ön eleme turundan dahil oldu. Norveç temsilcisi Molde'yi eleyen Trabzonspor, İtalya Serie A temsilcisi Roma ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Trabzonspor - Roma maçı ile ilgili tüm detaylar için tıklayın...
TRABZONSPOR - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Roma maçı 19 Ağustos Perşembe günü saat 20:30'da ATV ekranlarında yayınlanacak. Maç öncesi ve sonrası tüm detaylar A Spor ekranlarında masaya yatırılacak.
TRABZONSPOR - ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
TRABZONSPOR: UĞURCAN, B.PERES, EDGAR, V.HUGO, İSMAİL, BERAT, HAMSIK, BAKASETAS, GERVINHO, NWAKAEME, DJANINY
ROMA: PATRICIO, KARSDORP, MANCINI, KUMBULLA, DIAWARA, PELLEGRINI, CRISTANTE, ZANIOLO, MKHITARYAN, E.SHAARAWY, SHOMURODOV
TRABZONSPOR - ROMA MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İtalya'nın Roma takımını ağırlayacak. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Manuel Vidali ve Robert Vukan yapacak.
TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ
Sakatlıkları düzelen Koita, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz'ün de dün takımla çalışmalara başlamasıyla Karadeniz ekibinde eksik oyuncu kalmadı. Ancak Dorukhan Toköz ağrı hissettiği için Roma karşısında oynama ihtimali düşük. Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da yapılacak.
AVRUPA KUPALARINDA 138. MAÇ
Bordo-mavili ekip, Roma karşısında Avrupa kupalarındaki 138. maçını oynayacak. Trabzonspor, geride kalan 137 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 176 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 188 gol gördü.
Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç ve UEFA Konferans Ligi'nde de 2 maç oynadı.
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