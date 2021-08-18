Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Trabzonspor'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Savunmaya takviye yapmak isteyen bordo mavililerin gündemine sürpriz bir isim geldi. Fırtına, Arjantin Ligi takımlarından Newell's Boyd Old Boys'ta forma giyen Cristian Lema'ya kanca attı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Yeni sezona iyi bir giriş yapan ve şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, bordo mavili ekip, Arjantin Ligi takımlarından Newell's Boyd Old Boys'ta top koşturan 31 yaşındaki tecrübeli stoper Cristian Lema'ya kanca attığı öne sürüldü.

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