19 Ağustos 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberi: Valencia Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ı istiyor!
Süper Lig'de ilk haftada Malatyaspor'u farklı geçerek iyi bir başlagıç yapan Trabzonspor'da, transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavililerde, Uğurcan Çakır'ın geleceği merak konusu olurken, milli yıldızın adı Lille ile anılıyordu. Ancak İspanyol ekibi Valencia da 25 yaşındaki file bekçisi için teklif yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor ve milli takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Lille'in transferi için görüşmelere başladığı Uğurcan Çakır için İspanyol devi Valencia devreye girdi. Trabzonspor'a ilk teklifini ileten Valencia, milli file bekçiyi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Bordo-mavili yönetim, 5 milyon Euro kiralama ve 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu içeren bu teklifi reddetti. Sabah'ın haberine göre Uğurcan Çakır'ın transferinden daha yüksek bir gelir bekleyen Trabzonspor, yeni tekliflere açık.
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