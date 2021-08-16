17 Ağustos 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor Malatya deplasmanında! İşte iki takımın muhtemel 11'leri

Süper Lig’de Fırtına zamanı! İşte Trabzonspor’un Yeni Malatyaspor maçı 11’i
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 Giriş Tarihi: 16.08.2021

Trabzonspor Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Mücadele öncesi iki takımında muhtemel 11'leri belli oldu. | Son dakika spor haberleri... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Süper Lig'de 2021-22 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fotomaç'ın haberine göre Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 19.15'te başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yeni sezon öncesi kadrosunu 7 takviye ile güçlendiren Karadeniz ekibi; Marek Hamsik, Gervinho, Cornelius, Bruno Peres, Koita, İsmail Köybaşı ve Dorukhan gibi önemli isimleri transfer etti. AVRUPA Konferans Ligi'nde de play-off turuna kalan bordo-mavililer, lige de galibiyetle başlamak istiyor. Hedef şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek.Bordo-mavililerde sakatlığı süren Abdülkadir Ömür dışında eksik bulunmuyor. Takımla birlikte sadece iki antrenmana çıkan ancak hazır gözüken Corneilus için son kararı Abdullah Avcı verecek. Tecrübeli teknik adamın, Cornelius dışında Molde FK maçındaki kadroyu koruması bekleniyor.

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Muhammed, Awuku, Semih, Hafez, Buğra, Nshimirimana, Cengizhan, Aabid, Haqi, Tetteh

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Cornelius (Djaniny)

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