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Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu! | Son dakika spor haberleri

Trabzonspor’un kamp kadrosu belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 Giriş Tarihi: 15.08.2021

Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi kamp kadrosu belli oldu. | Son dakika spor haberleri...

Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı kamp kafilesini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte bordo-mavili ekipten yapılan o paylaşım...

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