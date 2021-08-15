Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi kamp kadrosu belli oldu. | Son dakika spor haberleri...

Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı kamp kafilesini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte bordo-mavili ekipten yapılan o paylaşım...

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