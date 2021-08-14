Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Roma maçı biletleri satışa çıktı
Son dakika Trabzonspor haberleri: UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 19 Ağustos Perşembe günü sahasında Roma'yı konuk edecek olan Trabzonspor, karşılaşmanın biletlerini satışa çıkardı. (TS spor haberi)
Trabzonspor'un 19 Ağustos Perşembe günü İtalyan ekibi Roma'yı konuk edeceği UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçının biletleri satışa sunuldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor-Roma maçının biletlerinin Passolig üzerinden satışa çıkarıldığı belirtildi.
Sadece Trabzonspor Passolig kart sahipleri tarafından alınabileceği belirtilen biletlerin, Medical Park Stadı'nın yüzde 50 kapasitesi oranında satışa sunulacağı ve tribünde yerini almak isteyen taraftarlara çift doz aşı olma zorunluluğu getirildiği vurgulandı.
İki doz aşı olan kişilerin son dozunun üzerinden en az 14 gün geçmesi gerektiği de aktarıldı.
Ayrıca, yurt dışında yaşayan taraftarların da aynı kurallar kapsamında olduğu ve çift doz aşılarını pasaportlarına işletmeleri gerektiği kaydedildi.
Bilet fiyatları kategorilerine göre şu şekilde belirlendi:
VIP Platinum: 1000 lira.
VIP Gold: 800 lira.
VIP Silver: 600 lira
Batı tribün: 500 lira.
Doğu tribün: 350 lira.
Fırtına tribün: 200 lira.
Kale arkaları: 150 lira.
Misafir takım: 150 lira.
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