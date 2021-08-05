06 Ağustos 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Molde maçı CANLI İZLE

Trabzonspor - Molde | CANLI İZLE
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 Giriş Tarihi: 05.08.2021

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Norveç'in köklü ekibi Molde ile karşılaşıyor. Mücadeleyi A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor, Norveç temsilcisi Molde ile karşılaşıyor. Mücadeleyi A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - MOLDE MAÇININ 11'LERİ BELLİ OLDU!

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Bakasetas, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Gervinho, Djaniny, Nwakaeme

Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Gregersen, Risa, Aursnes, Mannsverk, Hussain, Hestad, Omojiuanfa, Brynhildsen

ASpor CANLI YAYIN

TRABZONSPOR - MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Molde maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

GOL | Trabzonspor 1-0 Molde

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