05 Ağustos 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor maçı: Trabzonspor - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Trabzonspor - Molde maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 Giriş Tarihi: 05.08.2021

Gervinho, Bruno Peres, Hamsik, Koita gibi isimleri kadrosuna katan bordo mavili ekip, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turundan Molde ile kozlarını paylaşacak. Koita Norveç temsilcisi karşısında sahada yer alamayacak. Trabzonspor, maçı kazanarak tur atlamak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor, Norveç temsilcisi Molde ile karşılaşacak. Maç öncesinde tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Molde maçı 5 Ağustos Çarşamba günü saat 20:30'da HD kalitesiyle A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadelenin rövanşı ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

TRABZONSPOR - MOLDE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Norveç ekibi Molde ile evinde oynayacağı maçı Alman Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers'in yöneteceği açıklandı.

TRABZONSPOR - MOLDE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Molde: Linde, Bjornbak, Sinyan, Eıkrem, Omoijuanfo, Knudtzon, Grodem, Hussain, Aursnes, Brynhildsen, Haugen

PLAY-OFF TURUNDA RAKİP BELLİ!

2021-22 UEFA Konferans Ligi, UEFA tarafından düzenlenen Avrupa'nın en büyük üçüncü futbol organizasyonu.

Yeni düzenlenen turnuvaya 3'ncü ön eleme turundan başlayacak olan Trabzonspor, Nonveç'in Molde takımıyla iki maç oynayacak.

Bordo-mavililer, rakibini geçmesi halinde play-off aşamasına geçecek. Karadeniz ekibinin bu turdaki rakibi ise Roma olacak.

TRABZONSPOR- MOLDE MAÇI A SPOR'DA

Bordo-mavililerin bugün Molde ile oynayacağı maçı A Spor canlı olarak ekranlara getirecek. Gün boyu Trabzon'dan yapılacak röportajlar, maç öncesi son dakika gelişmeleri ve bitiş düdüğünün ardından özel röportajlar da yine A Spor'da olacak.

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