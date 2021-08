Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan Nwakaeme'den sözleri! "Masaya oturacağız"

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, adından söz ettiren takviyeler yaptı. Bordo-mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarının süreceğini belirtirken Nwakaeme'nin son durumunu da anlattı. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor, 6 yıldız ismi kadrosuna kattı. Bordo-mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu, Fanatik'e özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

'EN FAZLA 3-5 AYA KURULLAR DEĞİŞECEK'

TFF'nin son genel kurulunda devrim gibi kararlar alındı. Artık kurulların seçimle gelecek olması, problemleri büyük oranda çözer mi? Tam olarak ne zaman bu kurulların yapısı değişecek?

Tamamen sorunları ortadan kaldırmasa da en azından adil görüntü vermek zorundasınız. Sorun elbette olur ancak bağımsızlık ilkesi önemliydi. FIFA'nın talimatlarıyla uyuşmayan bir uygulama söz konusuydu ve insanlara ciddi şekilde rahatsızlık veriyordu. LaLiga ve Premier Lig'de hakemler hata yapmıyor mu? Evet yapıyor ama orada hata konuşuluyor. Hakemin hatasının üzerinden MHK, MHK üzerinden TFF, TFF'nin hatası üzerinde TFF Başkanı konuşulmuyor. Orada hangi hakemin hangi maçı yöneteceği 2-3 hafta önceden belli. Hakemlerin puanlamaları, sezonluk performansları değerlendiriliyor. Atama da tartışılmıyor. Süper Lig'de siz bir hakemi 2 hafta arka arkaya atarsanız, sistem de kişiler de tartışılır. İşin özeti şu; hakemler ve kurulların üyeleri kendilerini bağımsız hissettikleri andan itibaren işinin gereğini yapıp, kendi performansını en üst noktaya taşıma çabasının içine ister istemez gireceklerdir. Dolayısıyla bu adım çok önemliydi. TFF Yönetimi'nin de uzlaşıcı tavrını göz ardı etmemek lazım. Futbolun kurullarının bağımsız bir şekilde, futbolun paydaşları tarafından seçilmeleri en fazla 3-5 ayı bulacaktır.

'YAYINCI PAZARLAMA HATASI YAPTI'

Kulüplerin şu andaki en büyük sorunu naklen yayın konusu mu?

Şu an öyle. Sözleşmenin tarafı federasyon. Ben de 'tarlada çalışan biziz, ürettiğimiz ürünü pazarlayan sizsiniz ve gerçekten sıkıntı yoksa ayın sonuna kadar yüzde 25'lik paranın kulüplerin kasasına girmesi lazım' dedim. Bugün Anadolu kulüplerine, alt lig kulüplerimize baktığınız zaman bizim yaşamış olduğumuz finansal sıkıntıları çok farklı boyutta ancak daha ciddi şekilde yaşıyorlar. Çok zor durumdalar. Sürekli 4 büyük kulüp deniyor. Türk Futbolu 4'ten büyük. Bunu bir anlayalım artık! Süper Lig'de mesela Anadolu kulübü bile 300-400-500 milyonluk borcun içinde. Ve gelirlerinin yüzde 60 ila 90 arasındaki bölümü naklen yayından geliyor. Siz her sene, kur artışını, enflasyonu, pandemiyi gerekçe göstererek indirim istediğiniz takdirde yapmış olduğunuz sözleşme ne oluyor? Bu ürün bu parayı etmiyor diyorlar. İyi de siz 2 milyon üstü abone ile aldınız bugün 1.5 milyon civarı aboneniz var ve ciddi düşüşünüz var. Belki bizim de hatamız var; marka değerini yukarı taşıyamadık. Ama sen de şunu kabul et; çok ciddi bir pazarlama hatası yaptın! Bunun bedelini tamamen kulüplere ödetmek etik değil. Yayıncı kuruluşun sürekli olarak farklı gerekçeleri öne sürüp indirim istemesi, ödemeleri geciktirmesi kabul edilir bir şey değil. Kulüplerin ortak görüşü artık TFF'nin taviz vermemesidir. En sıkıntılı nokta da şu, kulüpler bu sezon kasasına ne kadar girecek bilmiyor!

'DEVREYE KADAR LİG A.Ş. KURULMALI'

Kulüpler Birliği Başkanlığı aslında sizin pek istediğiniz bir görev değildi?

Ne oldu da başkan olmak durumunda kaldınız? Hiç değildi. Son toplantıda da söyledim. Bir şartla kabul ettim, 'Profesyonel bir yapıya geçiş ve devamında Süper Lig A.Ş.'nin kurulması için yapılacak olan çalışmaları neticeye erdirene kadar olurum' dedim. Çok net. Premier Lig ve La Liga benzeri bir yapı bu. Önce iskeletinin oluşturulması lazım yapısal ve tüzük olarak. Burada bir kanun değişikliğine ihtiyaç var. Bazı yetkilerin TFF'den Süper Lig A.Ş.'ye devredilmesi gerekiyor. Sadece naklen yayın konusu değil. TFF'nin sırtına yüklenen yüklerin de önemli bir kısmının sorumluluğunu Süper Lig A.Ş. almalı. Antrenör eğitimlerinden tutun, altyapının planlanmasına kadar. Mümkün olan en kısa zamanda Süper Lig A.Ş.'yi kurmak istiyoruz. Yakın süreçte olağanüstü genel kurul yapıp Kulüpler Birliği'nde ilk adımı atacağız. Bu sezon tamamlanmadan kesinlikle kurulması lazım. Hatta devre arasına kadar çözmeliyiz.

'TRABZONSPOR BU BORCU ÖDER'

Bankalar Birliği anlaşmasının detayları nedir?

Transfer gelirinin yanı sıra ürün satışı, maç geliri ve bilet gelirinin ne kadarı oraya gidiyor? Paranın tamamı bankaya gidiyor veya birliğin ortak hesabına gidiyor. İlk 2 sene ana para ödemesiz. Borcumuz 9 yıla bölünüyor. Birinci sene faiz ödemesi yok, ikinci sene yüzde 25 faiz ödemesi. 1 milyar Lira'nın altında bir borcun yapılandırmasından bahsediyoruz. Yıllık 100 milyon Lira civarında bir ödeme. Diğer kulüplere bakıldığında ana para bazında 300-400 milyon gibi. Ancak onların geliri de bizim 3-4 katımız. Hesaplarını yapmak benim işim de, haddim de değil. Bizim açımızdan, 100 milyon Lira gibi bir ana para, Trabzonspor'un bu ekonomik programı sürdürüldüğü takdirde ödenmeyecek rakam değil. Biz zaten geldiğimizdeki borcu Euro bazında 185 milyon Euro'dan 105'e kadar düşürdük. Neredeyse yüzde 50. TL bazında da yüzde 120'ye varan kur farkına rağmen, borcu olduğu yerde tuttuk. Çünkü geldiğimizde faiz ve kur farkı gideri Trabzonspor'un yaklaşık 320 milyon TL'ydi senelik.

'SEÇİME KADAR 4-5 ÖNEMLİ İŞ VAR'

Ekonomik, idari, sportif planlamada çok doğru ilerlediniz. Böyle bir ortamda Ağaoğlu ve yönetiminin en azından bir dönem daha kalıp, yarım kalan işi tamamlaması, planlamayı iyice oturtması gerekmiyor mu? Adaylık kararını ne zaman vereceksiniz?

Tekrar söylüyorum; o genel kurulun takdiridir. 'Ben bir daha devam edeyim' demek nedir. Seçerlerse devam edersin. Bu kararı genel kurul verir. Şu an yapılması gereken işler nedir bizim için? 1- Transferin tamamını gerçekleştirmek. 2- 5 Ağustos'ta Molde ile oynayacağımız çok önemli bir Konferans Ligi maçı var. Çünkü hem sportif açıdan önemli hem de gruplara kaldığınızda 4 milyon Euro gibi bir para ve her grup galibiyetinde 500 bin Euro prim söz konusu. Ve Molde gerçekten bela bir takım ve asla hafife almamak lazım Norveç ekiplerini. 3- Lige başlayacağız ve başlangıç son derece önemli. 4- Ondan sonra da finansal olarak bir takım ekonomik faaliyetleri kulüp olarak harekete geçirmemiz gereken bir sürece giriyoruz. Devamında da görev süremizin sonuna doğru geliyoruz ve sorduğunuz sorunun düşünüleceği yani aksiyon alınacak süreç orası.

Peki seçim için şimdiden muhalefetin çalışmalar yaptığı konuşuluyor. Pek çok sorun çözülmüşken, Bankalar Birliği anlaşması yapılmışken çok adaylı bir seçim mi bekliyor Trabzonspor'u?

Onu bilemeyeceğim. Netice itibarıyla Trabzonspor'un geleceğiyle ilgili en sağlıklı kararı verecek olan genel kuruldur, Trabzonspor delegeleridir. Çok adaylı seçim son derece doğal. Delegenin hür iradesi. Söylediğim gibi, bu benim hiç düşündüğüm bir konu değil. Enerjimi asla oraya vermiyorum.

Ağaoğlu, editörümüz Safa Can Konuksever'e verdiği röportajın ikinci bölümünde Kulüpler Birliği Başkanı kimliğiyle de önemli açıklamalar yaptı.

'NWAKAEME İLE MASAYA OTURACAĞIZ'

Nwakaeme basın toplantısında "Çok mutluyum, yönetim ne zaman isterse oturur konuşuruz" dedi ve sinyali verdi. İç transferde ne zaman aksiyon alacaksınız?

Öncelik sırasına göre gidiyoruz. Hayırlısıyla dış transferi kapattıktan sonra içe yöneleceğiz. Nwakaeme Trabzonspor'la özdeşleşmiş bir oyuncumuz. Orada bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Burada gerçekten mutlu. Sadece Trabzonspor'un değil, Türk futbol ailesinin büyük sempatiyle baktığı ve yıllarca hatırlayacağı bir futbolcu Nwakaeme. Şu dış transfer bitsin, sözleşmesi sona erecek oyuncularla oturacağız.

Bunların içinde Abdülkadir Ömür var mı? Pek çok yerli isim son TFF listesinde uzatılmış gözüküyor. Keza Edgar konusunda da hamle olacak mı?

Ömür'le, Parmak'la, Serkan'la, Çakır'la, Hüseyin'le geçen sezondan itibaren zaten uzattık. Edgar da 2 sene daha Trabzonspor'la sözleşmesi olan bir futbolcu. Performansından da çok memnunuz.

'FUTBOLCULAR O FORMALARI ALIYOR'

Yeni transferlere forma satışı konusu nedir? Bu sayılar gerçek mi veya oyunculara bir indirim yapılıyor mu?

Toplu miktarda aldıkları için yüzde 20 bayi indirimi yapıyoruz. Oyuncular kendileri dağıtıyor. Artık onların bileceği iş. Biz o parayı kesiyoruz yani onu söyleyebilirim. Bizim bu sene Marek Hamsik ile yaptığımız hesap kitap 300 bin forma bu sezon. Oyunculara satmış olduğumuzla 60 bin civarı. Daha 5'te 1'ine ulaştık. Bu anlamda taraftarlardan ilgi ve destek bekliyoruz.

Forma sponsorluğu, formayı üreten firma ve stat isim hakkı sponsorluğuyla ilgili durum nedir? Görüşmelere başladınız mı?

Hepsi 1 sene daha devam ediyor. Seçimden sonra bakılır çünkü dünya ekonomisi çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor ve daralma var. Herkesin ekonomisini etkiledi. İnsanlar önlerini görmek istiyor ve bu tip ortamlarda da ilk olarak reklam ile sponsorluk gelirlerinde kısıtlamaya gidiyorlar.

'KOMBİNE DEĞİL MAÇLIK BİLET'

Bilet konusunu bu sezon ne yapacaksınız? Maçlık mı, kombine mi? Ve forma satışı ile loca satışı ne durumda?

Maçlık düşünüyoruz. Daha fazla gelirden ziyade ben şahsen kombineyi tercih ederim. Ancak pandeminin ilerleyen aylardaki seyrini hiçbirimiz bilmiyoruz. Önden satarız, sonrasında sıkıntı yaşamak istemeyiz. Dolayısıyla maçlık bilet daha mantıklı gözüküyor. Loca satışı devam ediyor. Doğu, Kuzey ve Güney localarının satışı için yoğun çaba içerisindeyiz. Forma satışından memnun değilim. Benim oyunculara satmış olduğum forma sayısı, şu an TS Clublar'da satmış olduğumdan fazla. 25-30 bin kadar forma sattım oyunculara ben.

