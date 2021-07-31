31 Temmuz 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor-Molde maçının biletleri satışa çıkarıldı

Fırtına Molde maçının biletlerini satışa sundu
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.07.2021

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Trabzonspor, Molde ile 5 Ağustos Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Trabzonspor-Molde maçının biletleri satışa sunuldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Molde maçının biletleri Passolig üzerinden satışa çıkarıldı.

Elektronik biletlerin sadece Trabzonspor Passolig kart sahipleri tarafından alınabileceği belirtilirken, Medical Park Stadı'nın yüzde 50 kapasitesi oranında satış yapılacağı ve HES kodu kontrolü de olacağı vurgulandı.

Bilet fiyatları kategorilerine göre şu şekilde belirlendi:

VIP Platinum: 1000 lira.

VIP Gold: 800 lira.

VIP Silver: 600 lira.

Batı tribün: 500 lira.

Doğu tribün: 350 lira.

Fırtına tribün: 200 lira.

Kale arkaları: 150 lira.

Misafir takım: 150 lira.

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