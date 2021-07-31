31 Temmuz 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da favori isim ​Artem Dovbyk!

2021-2022 sezonu öncesi golcü transferinde hareketli saatler yaşayan Trabzonspor'da son olarak karar Ukraynalı forvet Artem Dovbyk'i üzerinde son buldu. Bordo-mavililer forvet konusunda listesinde yer alan Andreas Cornelius, Alexander Sörloth, Willian Jose ve Michy Batshuayi ile de ilgilendi. İşte transferde yaşanan son gelişmeler... (TS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da favori isim ​Artem Dovbyk!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.07.2021

Trabzonspor transfer döneminin başında birbiri ardına önemli hamleler yapmıştı. Marek Hamsik, Fode Koita, Gervinho, Bruno Peres'in ardından takıma İsmail Köybaşı ve Dorukhan Toköz de katıldı. Fırtına artık forvet hamlesini de bir an önce yapmayı planlıyor. Fotomaç'ın haberine göre önce Andreas Cornelius ardından da Alexander Sörloth transferini bekleyen bordo mavililer bu sırada Willian Jose ve Michy Batshuayi ile de ilgilendi. Bu 4 oyuncuyla temaslar kesilmedi ancak öne çıkan isim Ukraynalı Artem Dovbyk oldu.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da favori isim ​Artem Dovbyk!

GELECEĞİ ÇOK PARLAK
Fırtına'nın renklerine bağlamak için uğraştığı Artem Dovbyk'nin diğer adaylara göre öne çıkmasında yaşı kadar potansiyelinin de rolü büyük. Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu izleme komitesi, 24 yaşındaki futbolcu için "Büyük bir potansiyeli var. Onu makul bir fiyata alabilirsek tıpkı Sörloth, Yusuf Yazıcı gibi parlatıp çok daha yüksek rakamlara satabiliriz" raporu hazırladı. Bunun üzerine yöneticiler de daha önce kulübü Dnipro'ya gönderdikleri 'ilgi kağıdının' ardından resmi temasları başlattı.

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