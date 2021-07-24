24 Temmuz 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Molde'ye yakın takip

Avcı'dan Molde'ye yakın takip!
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Giriş Tarihi: 24.07.2021

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakiplerinden Molde'nin Servette'yi mağlup ettiği maçı analiz eden Abdullah Avcı'nın uzun uzun notlar aldığı öğrenildi. (TS spor haberleri)

Karadeniz devi Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibinin belli olacağı ilk maçta Molde, Servette'yi rahat bir skorla geçerken, teknik ekip bu maçı gözlem altına aldı. Fotomaç'ın haberine göre karşılaşmayı yardımcılarıyla birlikte izleyerek analiz eden Abdullah Avcı'nın rakibin etkili ve zayıf yönleriyle ilgili notlar aldığı öğrenildi. Servette'yi 3-0'la geçen Molde, deplasmanda oynanacak rövanşa rahat çıkacak. Norveç temsilcisi çok büyük ihtimalle 5 Ağustos'ta Trabzonspor'un rakibi olacak.
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