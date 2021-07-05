05 Temmuz 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Ekuban'ın alternatifini buldu! Richmond Yiadom Boakye...

Fırtına'da gündem Ganalı yıldız!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 Giriş Tarihi: 05.07.2021

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Trabzonspor, Polonya Ligi takımlarından Gornik Zabrze'de forma giyen Richmond Boakye'yi gündemine aldı. Transfer olması muhtemel olan isimlerden Caleb Ekuban'ın yerine Boakye düşünülüyor. (TS haberleri) Transferin en hareketli takımlarından olan Trabzonspor durmuyor... Bordo-mavililer Fırtına, takımdan ayrılması muhtemel olan Caleb Ekuban'ın yerine Boakye'yi düşünüyor. (TS transfer haberi)

Trabzonspor, Polonya Ligi takımlarından Gornik Zabrze ile sözleşmesi sona eren Richmond Boakye Yiadom'u Ekuban'ın alternatifi olarak belirledi. Yeni Asır'ın haberine göre bordo-mavililer, İtalyan ve Fransız kulüplerinin ilgili olduğu Caleb Ekuban'ı satarak gelir elde etmek isterken yerini bir diğer Ganalı Boakye ile doldurmak istiyor. Boakye'nin Atalanta, Kızılyıldız, Juventus, Elche ve Sassuolo gibi Avrupa kulüplerinde geçmişi olması Fırtına'nın bu kararında etkili oldu.

RICHMOND BOAKYE YIADOM KİMDİR?

28 Ocak 1993 tarihinde Gana'da dünyaya gelen Richmond Boakye, kariyerine Genoa altyapısında başladı. Sassuolo, Juventus, Elche, Atalanda, Roda, Kızılyıldız ve JS Suning gibi farklı ekiplerde forma giyen 28 yaşındaki tecrübeli isim, son olarak ocak ayında Polonya Ligi takımlarından Gornik Zabrze'ye transfer olmuştu. Yarım sezon bu ekipte top koşturan Boakye, çıktığı 14 karşılaşmada skor üretemedi. Ganalı santrfor milli takımda ise 13 maçta oynarken 5 gole imzasını attı.

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