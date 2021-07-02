02 Temmuz 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Edgar'dan müthiş istatistik

Edgar'dan müthiş istatistik!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.07.2021

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da en istikrarlı isimlerin başında gelen Edgar, geçen sezon bordo-mavili forma ile 33 maçta görev aldı. (Ts haberleri)

Önceki sezonu Feyenoord'da kiralık geçirdikten sonra Trabzon'a güçlü dönen Edgar, Hugo ile süper bir uyum yakalamıştı. Fotomaç'ın haberine göre Portekizli futbolcu, 35 maçta 2 bin 966 dakika süre alırken başarılı performansını 2 golle süsledi. Edgar'ı 33 maçta 2 bin 956 dakika ile Marlon takip etti. Brezilyalı sol bek de forma giydiği tüm maçlarda 11'de görev aldı
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