26 Haziran 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un istediği Antalyasporlu Gökdeniz Bayrakdar'ın bonservis bedeli açıklandı!

Fırtına'nın gündemindeki Gökdeniz'in bonservis bedeli açıklandı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 26.06.2021

Spor Toto Süper Lig'de, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Trabzonspor, Antalyaspor'un genç yıldızı Gökdeniz Bayrakdar'a talip olmuştu. Akdeniz ekibinin, 19 yaşındaki futbolcu için istediği bonservis bedeli belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Antalyaspor'un yükselen değeri Gökdeniz Bayrakdar'ın bonservis bedeli belli oldu. Özellikle Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündemine geldiği iddia edilen genç futbolcu hakkında konuşan Akdeniz ekibinin başkanı Aziz Çetin, kendilerine henüz resmi bir teklifin gelmediğini söyledi.

DEĞERİ 5 MİLYON EURO!

Antalyam isimli yerel internet sitesinin haberine göre; Kamuoyunda konuşulduğu gibi 3.5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlemediklerini ifade eden Çetin, "Gökdeniz'i almak isteyen olursa, değeri bu sezon için 5 milyon Euro'dur" sözlerine yer verdi.

Geçtiğimiz sezon başında Kocaelispor'dan 900 bin TL bonservis bedeliyle transfer edilen 19 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor formasıyla 37 maça çıktı. 2 bin 289 dakika sahada kalan başarılı futbolcu, 8 gole imza attı.

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