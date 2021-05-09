09 Mayıs 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Eski Trabzonsporlu oyuncu Sol Bamba kanseri yendi

Eski Trabzonsporlu isim kanseri yendi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

Kariyerini Cardiff'te sürdüren ve bir dönem ülkemizde forması giyen , kanseri yendi. Fildişi Sahilli yıldız, yaklaşık 4 ay sonra sahalara geri döndü.

ekiplerinden 'de forma giyen , kanserle verdiği savaştan galip çıktı ve dün sahalara dündü. Fildişi Sahilli savunmacı, ligin son hafta mücadelesinde takımının evinde Rotherham United ile oynadığı karşılaşmanın son dakikasında oyuna dahil oldu.
Son lig maçına 16 Aralık 2020 yılında çıkan Bamba, tam 144 gün sonra yeşil sahalara ayak bastı. Yaşadığı duyguları paylaşan Bamba, "Benim gibi bir kavganız varsa bütün zaferler değerlidir. Bunu başardığım için çok mutluyum. Gelecek sezon her şey daha iyi olacak. Takım arkadaşlarıma, personele ve etrafımdaki herkese destekleri ve sevgileri için teşekkür ediyorum" dedi.

2012-2014 yılları arasında 'da forma giyen Bamba, bu sezon Cardiff formasıyla 6 maçta mücadele edebildi.


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