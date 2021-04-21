Galatasaray Trabzonspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Galatasaray-Trabzonspor maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Babel.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Trabzonspor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

131. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 130 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 59 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 43 defa rakibini mağlup etti. 28 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 170, Karadeniz ekibi ise 146 kez rakip fileleri havalandırdı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.

LİGDE 96. MAÇ

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 95 karşılaşmada Galatasaray 42 defa 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor da 31 kez sahadan galip ayrıldı. 22 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 123, bordo-mavililer ise 109 gol attı.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Trabzonspor'a karşı en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'da oynanan Süper Lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Karadeniz ekibi de 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-0 mağlup etti.

METE KALKAVAN YÖNETİYOR

Galatasaray ile Trabzonspor arasında mücadeleyi Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler... VAR da ise Cüneyt Çakır yer alıyor. İstanbul bölgesi hakemi olan Mete Kalkavan, Süper Lig'de 182 maç yönetti. Bu maçların 88'ini ev sahibi, 50'sini ise deplasman takımları kazandı. 44 maç ise berabere sona erdi.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ