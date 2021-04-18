18 Nisan 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sahalara döndü
Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür 14 hafta sonra sahalara döndü. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, haftalar sonra formasına kavuştu. 19 Ocak'ta oynanan 19. haftadaki Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir, 3 ay süren tedavi sürecinin ardından sahadaki yerini aldı. 89. dakikada Djaniny'nin yerine oyuna giren 21 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 14 hafta sonra kadroya girdi. Genç oyuncu, sahada kaldığı kısa süre içinde 4 kez topla buluşurken, 2 de isabetsiz orta yaptı. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Denizlispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga