18 Nisan 2021, Pazar

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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sahalara döndü

Ömür sahalara geri döndü!
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Giriş Tarihi: 18.04.2021

'in 35. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerde Ömür 14 hafta sonra sahalara döndü. ( haberleri)

'un yıldızı Ömür, haftalar sonra formasına kavuştu. 19 Ocak'ta oynanan 19. haftadaki maçında sakatlanan Abdülkadir, 3 ay süren tedavi sürecinin ardından sahadaki yerini aldı. 89. dakikada 'nin yerine oyuna giren 21 yaşındaki futbolcu, 'de 14 hafta sonra kadroya girdi. Genç oyuncu, sahada kaldığı kısa süre içinde 4 kez topla buluşurken, 2 de isabetsiz orta yaptı. (Fotomaç)
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