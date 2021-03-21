21 Mart 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor Halil Akbunar için Göztepe'ye yeni teklifini iletti

Fırtına'nın Halil ısrarı! İşte yeni teklif
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Giriş Tarihi: 21.03.2021

Son dakika transfer haberleri: ’nin kapısını bir kez daha için çalmaya hazırlanan Trabzonspor, artı 1 milyon Euro önerecek. ( haberleri)

gündemdeki yerini koruyor. ve 'a alternatif bir kanat oyuncusu almayı planlayan bordo-mavili ekip, devre arasında başarılı futbolcu için 'nin kapısını çalmış ancak ekibini ikna edememişti. Daha önce ve 'nin transferlerinde Göztepe'ye kolaylık sağlayan yönetimi, Halil için cazip bir teklif paketi hazırladı. Buna göre kiralık oynayan Diabate'nin bonservisi verilecek. Ayrıca 1 milyon Euro da para önerilecek. Etkili performansıyla milli takıma yükselmeyi başaran Halil'in 1 yıllık sözleşmesi kalırken Göztepe'nin bedelsiz ayrılmaması için transfere bu kez onay verebileceği belirtiliyor. (Fotomaç)
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