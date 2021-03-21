21 Mart 2021, Pazar
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Trabzonspor Halil Akbunar için Göztepe'ye yeni teklifini iletti
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Göztepe’nin kapısını bir kez daha Halil Akbunar için çalmaya hazırlanan Trabzonspor, Diabate artı 1 milyon Euro önerecek. (TS spor haberleri)
Halil Akbunar gündemdeki yerini koruyor. Nwakaeme ve Ekuban'a alternatif bir kanat oyuncusu almayı planlayan bordo-mavili ekip, devre arasında başarılı futbolcu için Göztepe'nin kapısını çalmış ancak İzmir ekibini ikna edememişti. Daha önce Guilherme ve Diabate'nin transferlerinde Göztepe'ye kolaylık sağlayan Trabzonspor yönetimi, Halil için cazip bir teklif paketi hazırladı. Buna göre kiralık oynayan Diabate'nin bonservisi verilecek. Ayrıca 1 milyon Euro da para önerilecek. Etkili performansıyla milli takıma yükselmeyi başaran Halil'in 1 yıllık sözleşmesi kalırken Göztepe'nin bedelsiz ayrılmaması için transfere bu kez onay verebileceği belirtiliyor. (Fotomaç)
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