18 Şubat 2021, Perşembe

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Trabzonspor Başakşahir maçı hazırlıklarını tamamladı!

Fırtına'da hazırlıklar tamam! Başakşehir...
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Giriş Tarihi: 18.02.2021

'in 26. haftasında ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, akşam saatlerinde İstanbul'da olacak ve kampa girecek. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

'in 26. hafta mücadelesinde Medipol 'e konuk olacak , karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili takım, akşam saatlerinde İstanbul'da olacak ve maç için kampa girecek.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynayacağımız Başakşehir FK maçı hazırlıklarımız Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı yönetiminde 12.30'da yapılan antrenmanla tamamlandı.

Takımımız bugün 15.45'te Türk Havayolları'na ait özel bir uçakla Trabzon'dan İstanbul'a giderek müsabaka öncesi kampa girecek.

Fırtına Başakşehir maçına hangi 11'le çıkacak? haberin devamı

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