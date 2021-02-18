Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Fırtına'da toplam yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanan futbolcu sayısı 7 oldu. Peki, bordo-mavililer Başakşehir maçına hangi 11'le çıkacak? Son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Bu oyuncular Başakşehir maçında forma giyemeyecek fakat testleri negatif çıkması durumunda Fenerbahçe karşılaşmasında süre alabilecekler" ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)