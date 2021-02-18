18 Şubat 2021, Perşembe
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Trabzonspor Başakşahir maçı hazırlıklarını tamamladı!
Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, akşam saatlerinde İstanbul'da olacak ve kampa girecek. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir'e konuk olacak Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili takım, akşam saatlerinde İstanbul'da olacak ve maç için kampa girecek.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynayacağımız Başakşehir FK maçı hazırlıklarımız Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı yönetiminde 12.30'da yapılan antrenmanla tamamlandı.
Takımımız bugün 15.45'te Türk Havayolları'na ait özel bir uçakla Trabzon'dan İstanbul'a giderek müsabaka öncesi kampa girecek.
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