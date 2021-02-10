10 Şubat 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan büyük destek! "Epilepsi İçin Bak"

Fırtına'dan büyük destek! Epilepsi İçin Bak
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 Giriş Tarihi: 10.02.2021

Trabzonsporlu futbolcular, Türk ile Savaş Derneğinin 8 Şubat Dünya Epilepsi Günü için hayata geçirdiği "Epilepsi İçin Bak" kampanyasına destek verdi. Fırtına, kampanyaya yönelik video yayınladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Epilepsiye dair hiçbir ön yargıyı kabul etmiyoruz! Epilepsinin okuyamamak, çalışamamak, evlenememek ve çocuk sahibi olamamak ile ne alakası var!" ifadeleri kullanıldı.

Yayımlanan videoda, Türk ile Savaş Derneğinin 8 Şubat Dünya Epilepsi Günü için hayata geçirdiği "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasına destek vermek amacıyla mor gözlük takan futbolcular , , , ve 'ın epilepsiyle ilgili ifadeleri yer alıyor.

Trabzonspor'dan büyük destek! 'dan büyük destek! "Epilepsi İçin Bak"

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