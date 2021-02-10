Trabzonspor'dan büyük destek! "Epilepsi İçin Bak"

Trabzonsporlu futbolcular, Türk Epilepsi ile Savaş Derneğinin 8 Şubat Dünya Epilepsi Günü için hayata geçirdiği "Epilepsi İçin Bak" kampanyasına destek verdi. Fırtına, kampanyaya yönelik video yayınladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Epilepsiye dair hiçbir ön yargıyı kabul etmiyoruz! Epilepsinin okuyamamak, çalışamamak, evlenememek ve çocuk sahibi olamamak ile ne alakası var!" ifadeleri kullanıldı.

Yayımlanan videoda, Türk Epilepsi ile Savaş Derneğinin 8 Şubat Dünya Epilepsi Günü için hayata geçirdiği "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasına destek vermek amacıyla mor gözlük takan futbolcular Uğurcan Çakır, Ekuban, Erce Kardeşler, Berat Özdemir ve Anastasios Bakasetas'ın epilepsiyle ilgili ifadeleri yer alıyor.

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