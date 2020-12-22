22 Aralık 2020, Salı

TRABZONSPOR

Eski Trabzonspor başkanı Özkan Sümer yaşamını yitirdi!

Türk futbolunun acı kaybı! Trabzonspor'un efsane ismi hayatını kaybetti
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.12.2020

'da bir önem başkanlık görevini üstlenen, ayrıca teknik direktör ve futbolcu olarak da görev almış olan Özkan Sümer, uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düştü.

Kulübü'nün efsane başkanlarından Özkan Sümer, hayatını kaybetti.

Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.

Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.

Özkan Sümer, Trabzonspor'a futbolcu, teknik direktör ve başkan olarak hizmet vererek bordo-mavili camiada büyük izler bırakmıştı.

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