Eski Trabzonspor başkanı Özkan Sümer yaşamını yitirdi!

Trabzonspor'da bir önem başkanlık görevini üstlenen, ayrıca teknik direktör ve futbolcu olarak da görev almış olan Özkan Sümer, uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düştü.

Trabzonspor Kulübü'nün efsane başkanlarından Özkan Sümer, hayatını kaybetti.

Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.

Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.

Özkan Sümer, Trabzonspor'a futbolcu, teknik direktör ve başkan olarak hizmet vererek bordo-mavili camiada büyük izler bırakmıştı.

DİĞER