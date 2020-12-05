05 Aralık 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Sörloth Nwakaeme ve Ekuban’ı aramıştır

Sörloth, Nwakaeme ve Ekuban’ı aramıştır
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.12.2020

Başkanı , Sörloth’un Leipzig’de başarılı olacağını söyledi “Ekuban ve Nwakaeme ona iyi toplar getiriyordu” dedi.

Sörloth bizim marka elçimiz. Geliştirip, sattığımız bir oyuncu. 'daki performansını orada hemen göstermesi fazla iyimser olurdu. Belki de gittiği yerde Ekuban ve Nwakaeme'yi çok aramıştı. Onu sürekli motive ettim. Kendisine Yazıcı'yı örnek gösterdim. Yusuf da ciddi sakatlık yaşamıştı. Sonrasında çok çalıştı ve Avrupa'da adından söz ettiren bir oyuncu haline geldi. Sörloth'a da 'Sen Avrupa'nın en iyi 5 forvetinden birisin' dedim. Sörloth ve Yusuf bizim Trabzonsporlu çocuklarımız"
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