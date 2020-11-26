26 Kasım 2020, Perşembe

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Trabzonspor Ankaragücü maçına hazır

Trabzonspor Ankaragücü maçına hazır
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Giriş Tarihi: 26.11.2020

'in 10. haftasında Cuma günü Ankaragücü deplasmanına konuk olacak , karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde 'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve taktik çalışması yaptı.

, Cuma günü MKE Ankaragücü ile Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.

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