Trabzonspor Ankaragücü maçına hazır

Süper Lig'in 10. haftasında 27 Kasım Cuma günü Ankaragücü deplasmanına konuk olacak Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve taktik çalışması yaptı.

Trabzonspor, 27 Kasım Cuma günü MKE Ankaragücü ile Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.

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