Abdullah Avcı: Geldiğimizden beri takım savunması üzerinde çalışıyoruz.
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı 1-0'lık Erzurumspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Avcı,"Bazen böyle kazanacaksın, bazen top rakipte olacak" dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kazandıkları BB Erzurumspor maçını değerlendirdi. Bordo-mavili takımla çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan deneyimli teknik adam, zirveyi hedeflediklerini ve adım adım bu hedefe ulaşacaklarını söyledi.
Avcı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"İlk yarısı farklı, ikinci yarısı farklı bir maç oldu. Gole kadar istediğimiz opsiyonları kullanıyorduk. Golü bulduk ve arkasından kaçırdığımız pozisyon var. Duran toplarda etkili bir takıma karşı duran toplarda problem yaşadık.
"BAZEN BÖYLE KAZANACAKSIN"
Bazen böyle kazanacaksın. Bazen top rakipte olacak, geldiğimiz günden bu yana savunma üzerine çalışıyoruz. Hava şartları da uygun değildi. Zihinsel olarak kırılgan bir takım bugün gol yemedi ve maç kazandı. Bu önemli bir durum. Eksiklerimiz var ama bunların bir anda oturma ihtimali yok.
"ADIM ADIM İLERİ GİDECEĞİZ"
Trabzonspor her zaman yukarıda ve zirvede olmak ister, böyle de olmuştur. Bu adımları atmaya devam edeceğiz. Başlangıçta kazanmak önemli. Soyunma odasındaki enerji iyi. Her seferinde adım adım ileri gideceğimizi düşünüyorum."
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