20 Kasım 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor mesaisi sürüyor!

Trabzonspor'da Erzurumspor mesaisi!
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Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 Giriş Tarihi: 20.11.2020

'in 9. haftasında ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör yönetiminde 'ndeki antrenmanda 5'e 2 pas ve ivmelenme çalışmaları yapıp, ayak tenisi oynadı.

, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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