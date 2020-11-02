Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür’e özel terapi

Sezona çok kötü başlayan Abdülkadir Ömür ciddi biçimde eleştiriliyor. 'Türk Messi' denilen oyuncunun üst üste yaşadığı sakatlıklardan olumsuz etkilenen genç futbolcuya moral desteği var.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ

Sezona çok kötü başlayan Abdülkadir Ömür ciddi biçimde eleştiriliyor. 'Türk Messi' denilen oyuncunun üst üste yaşadığı sakatlıklardan olumsuz etkilenen genç futbolcuya moral desteği var. Başkan Ahmet Ağaoğlu, 21 yaşındaki oyuncuyla görüşerek ona güvendiklerini belirtti.