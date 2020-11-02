02 Kasım 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür’e özel terapi

Abdülkadir Ömür’e özel terapi
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.11.2020

Sezona çok kötü başlayan Abdülkadir Ömür ciddi biçimde eleştiriliyor. 'Türk Messi' denilen oyuncunun üst üste yaşadığı sakatlıklardan olumsuz etkilenen genç futbolcuya moral desteği var.

Sezona çok kötü başlayan Abdülkadir Ömür ciddi biçimde eleştiriliyor. 'Türk Messi' denilen oyuncunun üst üste yaşadığı sakatlıklardan olumsuz etkilenen genç futbolcuya moral desteği var. Başkan Ahmet Ağaoğlu, 21 yaşındaki oyuncuyla görüşerek ona güvendiklerini belirtti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
En kritik sezonda 3 teknik direktör En kritik sezonda 3 teknik direktör
Trabzonspor'da değişim vakti Trabzonspor'da değişim vakti
Nwakaeme tek kaldı Nwakaeme tek kaldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör