Bordo-mavili ekibin yeni transferlerinden Anders Trondsen, Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth'a emanet edildi.

Bordo-mavili ekibin yeni transferlerinden Anders Trondsen, Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth'a emanet edildi. Norveçli forvet, vatandaşıyla her konuda yakından ilgileniyor. Şehre ve takıma uyum sağlamasında ona yardımcı oluyor. Sörloth da çocukluk arkadaşı olan Trondsen ile bir araya geldiği için çok mutlu. İki futbolcunun da keyfi yerinde.

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