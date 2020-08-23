23 Ağustos 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Sörloth’a emanet

Sörloth’a emanet
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.08.2020

Bordo-mavili ekibin yeni transferlerinden Anders Trondsen, Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth'a emanet edildi.

Bordo-mavili ekibin yeni transferlerinden Anders Trondsen, Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth'a emanet edildi. Norveçli forvet, vatandaşıyla her konuda yakından ilgileniyor. Şehre ve takıma uyum sağlamasında ona yardımcı oluyor. Sörloth da çocukluk arkadaşı olan Trondsen ile bir araya geldiği için çok mutlu. İki futbolcunun da keyfi yerinde.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'dan 10 numara harekatı! Fırtına'dan 10 numara harekatı!
Sörloth'tan yeni transfere övgü dolu sözler! Sörloth'tan yeni transfere övgü dolu sözler!
Flavio resmen Trabzonspor'da! İşte sözleşme detayları Flavio resmen Trabzonspor'da! İşte sözleşme detayları
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör