21 Ağustos 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Hosseini’ye ilgi var

Hosseini’ye ilgi var
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

'un öncesi göndermeyi düşündüğü isimler arasında yer alan Majid Hosseini ile ilgilenen en ciddi kulüp Sampdoria.

'un öncesi göndermeyi düşündüğü isimler arasında yer alan Majid Hosseini ile ilgilenen en ciddi kulüp Sampdoria. İtalyan ekibi oyuncunun bonservis bedelindeki rakamı aşağı seviyelere çekmek için temaslarını sürdürüyor. İranlı oyuncunun Sampdoria ile görüştüğü İtalya'ya gitme fikrine sıcak baktığı öğrenildi. 24 yaşındaki stoper geçen sezon 28 maça çıkıp 1 gol attı.
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