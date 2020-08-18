Trabzonspor'dan Marcone için pres
Bordo-mavili takımın imza attırması an meselesi olan Flavio dışında Arjantin'in Boca Juniors takımında forma giyen ön libero Marcone için de temasları sürüyor.
Bordo-mavili takımın imza attırması an meselesi olan Flavio dışında Arjantin'in Boca Juniors takımında forma giyen ön libero Marcone için de temasları sürüyor. Oyuncu Trabzonspor'a gelmek için kulübünü yapılan kiralık teklifini kabul etmeye ikna etmeye çalışıyor. Bordomavililer, 30 yaşındaki orta saha için bir sene kiralama ve maçların yarısında oynarsa 2 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu teklif etti. Sarı-lacivertiler kapıyı 5 milyon euro'dan açarken, pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi. Tarafların satın alma opsiyonunda da anlaşması halinde 1.82 boyundaki futbolcu, Fırtına'nın yolunu tutacak.
Bordo-mavili yönetim, Boca'yı satın alma opsiyonlu kiralama için ikna etmeye çalışıyor. 30 yaşındaki ön libero da teklifi kabul etmesi için kulübüne baskı yapıyor.
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