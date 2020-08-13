13 Ağustos 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Fernandes heyecanı

Fernandes heyecanı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.08.2020

, Jose Sosa'dan gelecek cevabı bekliyor. Olumsuz bir yanıt gelmesi halinde alternatifsiz kalmamak için Krasnodar'dan ayrılan ile görüşmeler başlamıştı.

, Jose Sosa'dan gelecek cevabı bekliyor. Olumsuz bir yanıt gelmesi halinde alternatifsiz kalmamak için Krasnodar'dan ayrılan ile görüşmeler başlamıştı. 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncunun adı bordo-mavili taraftarlar arasında heyecan oluşturdu.
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