Altınordu forması giyen Oğulcan Ülgün'e Trabzonspor talip
Yetiştirdiği genç yerli futbolcuları dünya futboluna kazandıran Altınordu'nun yıldız adayı futbolcularından biri olan Oğulcan Ülgün'e Trabzonspor talip oldu.
TFF 1'inci Lig'de futbolcu fabrikası haline gelen Altınordu'nun öz kaynaklarından yetiştirdiği orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün'e Trabzonspor talip oldu. Bordo-mavili takımın 22 yaşındaki oyuncu için Altınordu ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Birçok oyuncusunu Avrupa ve Türk futboluna kazandıran kırmızı-lacivertlilerin Oğulcan için Trabzonspor'dan 700 bin Euro istediği ve bu rakamın altına inmeyi düşünmediği vurgulandı. İki kulübün temaslarının sürdüğü ve transferin en kısa sürede resmiyet kazanacağı ifade edildi.
OĞULCAN ÜLGÜN KİMİR? İSTATİSTİKLERİ VE ÖZELLİKLERİ...
11 Mayıs 1998 yılında dünyaya gelen Oğulcan Ülgün, Altınordu'da 2016 yılında profesyonelliğe adım atan Oğulcan Ülgün bu sezon 1'inci Lig'de 25 müsabakada forma giydi. Maç başına 56.7 pas yapıp yüzde 86.4 başarı yüzdesi yakalayan Oğulcan 21 ikili mücadelede de yüzde 52.4 başarı ortalaması sağladı. Toplam 2 bin 81 dakika sahada kalan orta saha oyuncusu gol ya da asist üretemedi. Güçlü fiziği ve dinamizmi ile dikkat çeken futbolcu teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı.
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