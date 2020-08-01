01 Ağustos 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor hocasını arıyor! Kim olacağı merak konusu

Fırtına hocasını arıyor! Kim olacağı merak konusu
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.08.2020

'da teknik adam belirsizliğinin kupa maçının ardından sonuçlandırılması bekleniyordu. Ancak ’ın Trabzonspor’a verilen 1 yıllık men cezasını onamasının ardından büyük bir şok yaşayan Bordo- Mavili yönetim, bütün dikkatini o yöne verdi. Trabzonspor Yönetimi İsviçre Federal Mahkemesi’ne başvuru yapmayı planlıyor.

'da teknik adam belirsizliğinin kupa maçının ardından sonuçlandırılması bekleniyordu. Ancak 'ın Trabzonspor'a verilen 1 yıllık men cezasını onamasının ardından büyük bir şok yaşayan Bordo- Mavili yönetim, bütün dikkatini o yöne verdi. Trabzonspor Yönetimi İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuru yapmayı planlıyor.




ABDULLAH AVCI EKİBİYLE HAZIR

Başkan Ahmet Ağaoğlu, yönetimi toplayarak konusunda fikirlerini sordu. Daha önce iki kez görüşülen ve her konuda anlaşma sağlanan teknik direktör 'nın ekibini topladığı ve çalışmalar yaptığı öğrenildi. Ancak iki seçenek daha var.


ŞOTA BU KEZ GELMEK İSTİYOR

Ağaoğlu'nun Eddie Newton'u takımda tutma düşüncesi olduğu bildirildi. Daha önce Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakmayan Şota fikrini değiştirdi. Teklife sıcak bakıyor. (Takvim)

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