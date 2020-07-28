Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor sosyal medya hesabından yeni sezon formasını tanıttı. Bordo-mavililer paylaştığı video ile formaları taraftarın beğenisine sundu.

Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda giyeceği iç saha formasını Twitter hesabından tanıttı.

Karadeniz ekibi, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine bir video ile forma tanıtımı yaparken, şu ifadelere yer verdi: "Hepimizin bir hayali var... Ve hiçbir hayal ulaşılmaz değil... Sevdiklerin yanında olduktan sonra... Hayaldir gerçek olan... Sen yeter ki... Hayal etmeyi bil."

Öte yandan bordo-mavili kulüp, tanıtımı yapılan çubuklu formanın çok yakında Trabzonspor'un mağazalarında satışa çıkacağını duyurdu.

Hepimizin bir hayali var...

Ve hiçbir hayal ulaşılmaz değil...



Sevdiklerin yanında olduktan sonra...

Hayaldir gerçek olan...



Sen yeter ki...

Hayal etmeyi bil.



2020-21 Sezonu çubuklu formamız çok yakında tüm TS Club'larda! #BizB1riz #YanYana pic.twitter.com/oUWscxUqjY — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 28, 2020

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