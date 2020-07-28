Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı!
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor sosyal medya hesabından yeni sezon formasını tanıttı. Bordo-mavililer paylaştığı video ile formaları taraftarın beğenisine sundu.
Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda giyeceği iç saha formasını Twitter hesabından tanıttı.
Karadeniz ekibi, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine bir video ile forma tanıtımı yaparken, şu ifadelere yer verdi: "Hepimizin bir hayali var... Ve hiçbir hayal ulaşılmaz değil... Sevdiklerin yanında olduktan sonra... Hayaldir gerçek olan... Sen yeter ki... Hayal etmeyi bil."
Öte yandan bordo-mavili kulüp, tanıtımı yapılan çubuklu formanın çok yakında Trabzonspor'un mağazalarında satışa çıkacağını duyurdu.
Hepimizin bir hayali var...— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 28, 2020
Ve hiçbir hayal ulaşılmaz değil...
Sevdiklerin yanında olduktan sonra...
Hayaldir gerçek olan...
Sen yeter ki...
Hayal etmeyi bil.
2020-21 Sezonu çubuklu formamız çok yakında tüm TS Club'larda! #BizB1riz #YanYana pic.twitter.com/oUWscxUqjY
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı