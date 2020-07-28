28 Temmuz 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı!

Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 Giriş Tarihi: 28.07.2020

 ekiplerinden  sosyal medya hesabından formasını tanıttı. Bordo-mavililer paylaştığı video ile formaları taraftarın beğenisine sundu.

, 2020-2021 sezonunda giyeceği iç saha formasını Twitter hesabından tanıttı.

Karadeniz ekibi, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine bir video ile forma tanıtımı yaparken, şu ifadelere yer verdi: "Hepimizin bir hayali var... Ve hiçbir hayal ulaşılmaz değil... Sevdiklerin yanında olduktan sonra... Hayaldir gerçek olan... Sen yeter ki... Hayal etmeyi bil."

Öte yandan bordo-mavili kulüp, tanıtımı yapılan çubuklu formanın çok yakında Trabzonspor'un mağazalarında satışa çıkacağını duyurdu.

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