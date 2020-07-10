10 Temmuz 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor taraftarsız yapamıyor

Trabzonspor taraftarsız yapamıyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.07.2020

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ile 2-2 berabere kalan , özellikle seyircisiz olarak kendi evinde oynadığı ağır darbe aldı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda Medipol Başakşehir ve Ankaragücü ile 1-1, Fraport Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 6 puan kaybetti.

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ile 2-2 berabere kalan , özellikle seyircisiz olarak kendi evinde oynadığı ağır darbe aldı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda Medipol Başakşehir ve Ankaragücü ile 1-1, Fraport Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 6 puan kaybetti.

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