Trabzonspor taraftarsız yapamıyor

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, özellikle seyircisiz olarak kendi evinde oynadığı ağır darbe aldı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda Medipol Başakşehir ve Ankaragücü ile 1-1, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 6 puan kaybetti.

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, özellikle seyircisiz olarak kendi evinde oynadığı ağır darbe aldı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda Medipol Başakşehir ve Ankaragücü ile 1-1, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 6 puan kaybetti.

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