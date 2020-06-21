Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'na sürpriz
Trabzonsporlu futbolcular başkan Ahmet Ağaoğlu'na 'Babalar Günü' nedeniyle sürprizi yaptı. Futbolcular başkan Ağaoğlu'nu "Babalar Gününüz Kutlu Olsun Başkanım" yazılı pankartla karşılaşdılar.
Trabzonspor'un Alanyaspor maçı öncesi gerçekleştirdiği son antrenman öncesinde başkan Ahmet Ağaoğlu'na Babalar Günü sürprizi yapıldı.
Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, teknik heyet ve futbolcular, Ahmet Ağaoğlu'nun Babalar Günü'nü "Babalar Gününüz Kutlu Olsun Başkanım" yazılı pankartla kutladı.
Kendisine yapılan sürpriz kutlamadan dolayı duygulanan ve herkese teşekkür eden Ahmet Ağaoğlu'na ayrıca Jose Sosa tarafından 10 numaralı "En Baba Başkan" yazılı formamız hediye edildi.
Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'na Babalar Günü sürprizi yapıldı— Trabzonspor #SekizinciKuşatma #BizB1riz (@Trabzonspor) June 21, 2020
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