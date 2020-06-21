21 Haziran 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'na sürpriz

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'na sürpriz
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 Giriş Tarihi: 21.06.2020

Trabzonsporlu futbolcular başkan 'na '' nedeniyle sürprizi yaptı. Futbolcular başkan Ağaoğlu'nu "Babalar Olsun Başkanım" yazılı pankartla karşılaşdılar.

'un maçı öncesi gerçekleştirdiği son antrenman öncesinde başkan 'na sürprizi yapıldı.

Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, teknik heyet ve futbolcular, Ahmet Ağaoğlu'nun Babalar Günü'nü "Babalar Olsun Başkanım" yazılı pankartla kutladı.

Kendisine yapılan sürpriz kutlamadan dolayı duygulanan ve herkese teşekkür eden Ahmet Ağaoğlu'na ayrıca tarafından 10 numaralı "En Baba Başkan" yazılı formamız hediye edildi.

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