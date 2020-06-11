11 Haziran 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor zımba gibi! Göztepe maçı 11'ini belirledi...

Trabzonspor zımba gibi! Göztepe maçı 11'ini belirledi...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.06.2020

takımda herkesin Göztepe maçında forma giymek istediğini söyledi, “Bir teknik adam için en güzel şey bu... Bu hırs bizi hedefe ulaştıracak” dedi.

Süper Lig'de 3 aylık ara sonrası ilk maçını yarın akşam deplasmanda Göztepe ile oynayacak , 3 puana kilitlendi. Teknik direktör zorlu mücadele öncesi takımda herkesin kendisinden forma istediğini söyledi. Bu durumun bir hoca için en güzel şey olduğunu vurgulayan Çimşir, "Şundan eminim ki sahaya kim çıkarsa çıksın o formanın hakkını vermek için elinden gelenin fazlasını yapacak. Bu da bizi rahatlatıyor. Bizi hedefe ulaştıracak olan da bu hırs olacak" diye konuştu.

FARKLI İSİMLER DENİYOR
Antrenmanlardaki çift kaleler ses getirirken, rekabetten memnun olan teknik heyet oyuncuları daha da hırslandırmak için sürekli farklı 11'ler deniyor. İlk onbire girebilmek hatta 21 kişilik kadroya adını yazdırabilmek için yaşanan rekabet ise teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Hüseyin Çimşir'in yarın Göztepe karşısına çıkaracağı takımı belirlerken zorlanması bekleniyor. Bordo-mavililerin en büyük kozu ise kulübede de sahadakileri aratmayacak isimlerin bulunması olacak.

İŞTE MUHTEMEL 11!

Uğurcan Çakır, Pereira, Campi, Hüseyin, Novak, A.Parmak, Ndiaye (Sosa), A.Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.

ONA HER YER TRABZON!
Trabzonspor, Göztepe karşısında deplasman karnesine güveniyor. Bordo-mavililer bu sezon ligde dış sahada yaptığı 12 maçta sadece 1 kez yenilirken; 6 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Hedef Göztepe'yi de bu seriye ekleyip, Trabzon'a lider dönmek

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Hakan Yeşil’i takibe aldılar Hakan Yeşil’i takibe aldılar
Yaşı küçük ama katkısı büyük Yaşı küçük ama katkısı büyük
Jose Sosa için karar bugün Jose Sosa için karar bugün
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör