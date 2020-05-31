31 Mayıs 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Dur! Uğurcan var

Dur! Uğurcan var
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.05.2020

Kalenin güvencesi Uğurcan Çakır formunu koruyor. file bekçisi, önceki akşamki çalışmada Erce ile birlikte adeta yıldızlaştı.

Kalenin güvencesi Uğurcan Çakır formunu koruyor. file bekçisi, önceki akşamki çalışmada Erce ile birlikte adeta yıldızlaştı. İkili, birbirinden harika kurtarışlara imza atarak birçok pozisyonda golcülere geçit vermedi. Futbolcular, karşılaşmanın ardından iki kaleciyi performanslarından dolayı özel olarak kutladı.

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