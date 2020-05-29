29 Mayıs 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Limnios el yakıyor

Limnios el yakıyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 29.05.2020

Fırtına'nın forması giyen Dimitrios Limnios ile ilgilendiği yazılmıştı.

Fırtına'nın forması giyen Dimitrios Limnios ile ilgilendiği yazılmıştı. Yunan sağ açığın transferine ilişkin kulüpten açıklama geldi. Sosyal medyadan taraftarların sorularını yanıtlayan PAOK yönetim kurulu üyesi Giorgos Savvidis, Limnios'un 'a transferine ilişkin, "Eğer 20 milyon euro verirlerse olur" cevabını verdi.
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