Trabzonspor corona virüsü test sonuçlarını duyurdu!

Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesinden futbolcu ve teknik heyete yapılan corona virüsü testlerinde hiçbir pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada "Dün futbolcu kadromuz ve teknik heyetimize yapılan COVID-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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