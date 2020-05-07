07 Mayıs 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

'in lideri , yedi grup halinde çalışmalarına devam etti. Bordo mavili ekip sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde gerçekleştirdiği kuvvete dayalı antrenmanlarla çalışmalarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'nde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda üç futbolcudan oluşan yedi grup, kuvvet ve maksimum aerobik hız testleri çalışması yaptı.

, yarın çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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