Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, yedi grup halinde çalışmalarına devam etti. Bordo mavili ekip sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde gerçekleştirdiği kuvvete dayalı antrenmanlarla çalışmalarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda üç futbolcudan oluşan yedi grup, kuvvet ve maksimum aerobik hız testleri çalışması yaptı.

Trabzonspor, yarın çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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